52 yaşındaki kadının kalp kapakçığını değiştirdiler, sağlığına kavuştu

Muğla’dan Isparta’ya kalp kapakçığı rahatsızlığı için gelen 52 yaşındaki Gül Ünlü, 4 santimetrelik bir kesi yapılarak kalp kapakçığının değişmesi sonucu sağlığına kavuştu.

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Muğla’da yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebi ile Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 52 yaşındaki Gül Ünlü’ye yapılan tetkiklerin ardından mitral kapak darlığı tanısı konularak ameliyat kararı alındı. Açık kalp ameliyatı olmak istemediğini dile getiren Ünlü, sağ meme altından 4 santimetrelik bir kesi yapılarak kalp kapakçığının değişmesi sonucu sağlığına kavuştu.



Yapılan ameliyatın Isparta'da ilk kez gerçekleştirildiği bildirilirken, ameliyat öncesi şikayetlerini dile getiren Ünlü, “Nabzım çok yüksek, hızlı atıyordu, sırtımda bir ağrı vardı. Bu şikayetlerle Muğla’da gittim doktora, sonrasında oğlum Şenol Hoca'yı buldu, ameliyatımı oldum. Şu an iyiyim. Ameliyattan ertesi gün kalktım yürüdüm, bir sıkıntım olmadı" dedi.

"Kalbin içine girdik"

Ameliyatı gerçekleştirerek bilgiler veren Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Gülmen, "Hastamız mitral kapak darlığı hastası. Ameliyat kararı alındı hastaya ama hasta kapalı ameliyat olmak istedi. Teknik olarak biz halk arasında iman tahtası olarak bilinen ama bizim sternum dediğimiz kemiği standartta açarak bu ameliyatları yapıyoruz fakat hastamızın kozmetik tedirginliği ve daha iyi iyileşme sürecini sağlayabilmek için kapalı ameliyat yapmaya karar verdik. Sağ meme altından yaklaşık 4 santimetrelik bir kesi yaparak hastanın kalbin içine girdik, hastanın kapağını değiştirdik" dedi.

"Kozmetik sıkıntısı olan hastalarda yara izi gözükmüyor"

Ameliyat sonrası hastaların iyileşme sürecinin hızlandığını belirten Prof. Dr. Şenol Gülmen, "Hastamız gayet iyi, tabii iman tahtasını kesmediğimiz için hasta ameliyat sonrası ertesi gün ya da ondan sonraki yan dönebiliyor, hızlı bir şekilde ayağa kalkabiliyor. Kozmetik sıkıntısı olan ya da tedirginliği olan hastalarda yara izi gözükmüyor çünkü memenin altında kalıyor yara izi ve hasta için bir konfor sağlıyor. Bu ameliyatların meme altında bypass da yapılabiliyor ve hastaları daha iyi hizmet vermemiz için ameliyat sayılarını artırmamız lazım. Hastamızın kendisi de memnun. Ben değil biz olarak çalışıyoruz bu konuda da Isparta halkına söylemek isterim ki bu ekibe güveniyorum ben çok daha iyi şeyler yapılacaktır" şeklinde konuştu.