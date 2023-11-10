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Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda 7 Hizbullah mensubu daha öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda 7 Hizbullah mensubu daha öldü

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusuyla çatışmalarda 7 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

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Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, sınırda 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalardaki kayıplarına ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, isimleri paylaşılan 7 Hizbullah mensubunun "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edilirken ayrıntılı bilgi verilmedi.

Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda şu ana kadar ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 70'e yükseldi.

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