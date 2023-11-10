Adıyaman'da ilginç hırsızlık, çelik kapıları çalıp uzaklaştılar

Adıyaman’da ağır hasarlı bir binadan hafif hasarlı binaya geçen kimliği belirsiz şahıslar, dairelerin çelik kapılarını devirip kombi, musluk ve elektrik kablolarını çalarak kayıplara karıştı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu karşı tarafında bulunan 9 katlı az hasarlı bina kimliği belirsiz hırsız yada hırsızların hedefi haline geldi. Şahıs yada şahıslar, ilk olarak binanın giriş duvarını delerek içeriye girip burada bulunan 19 dairenin su sayacını ve elektrik kablolarını çaldı.

Ağır hasarlı binadan hafif hasarlı binaya geçerek ne var ne yoksa çaldılar

Durum üzerine bina sakinleri duvardaki deliği kapattı. Deliğin kapanmasıyla birlikte şahıs yada şahıslar bu defa ağır hasarlı binanın merdivenlerini kullanarak az hasarlı binaya geçti. Binaya giren şahıslar, bu defa çelik dairelerin çelik kapılarını devirerek içeriye girdi. Şahıs yada şahıslar dairelerdeki muslukları, kombileri, petekleri ve elektrik kablolarını çaldı.



Hırsızlarla baş edemediklerini dile getiren bina sakinlerinden Sırrı Arıkan, durumu polis ekiplerine bildirdiklerini ve şahısların biran önce yakalanmasını istediklerini söyledi. Arıkan, “Bizim bina az hasarlı, yanındaki bina ağır hasarlı. Yıkım yapılmadığı için yan taraftaki binadan hırsızlar bizim binaya giriyorlar. Ağır hasarlı binanın terasından bizim binaya geçiyorlar. Bizim terastaki kapıları kırıyorlar ve oradan giriyorlar. Bizim bütün dairelerin kablolarını kesip çalıyorlar. Bizim daire kapılarının hepsini indirip giriyorlar dairelere. Kombileri, bataryaları çalıyorlar, 19 tane sayacımızı kesip kesip götürüyorlar. Daha sonra binanın bodrumunu su basıyor. Ve buda ayrı bir zarar” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.