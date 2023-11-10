BIST 7.831
DOLAR 28,56
EURO 30,55
ALTIN 1.789,31
HABER /  GÜNCEL

Artvin’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 5 kişi tutuklandı

Artvin’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 5 kişi tutuklandı

Artvin’de jandarma ekiplerince kentte eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 5’i tutuklandı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Artvin Merkez, Artvin, Borçka, Murgul ve Hopa ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Zanlıların ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramada, 10 kilo 115 gram Kubar esrar, 503 gram metamfetamin, 62 gram sentetik kannobinoid, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 14 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlıdan 5’i tutuklanırken; 10’u serbest, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeybatısında bir İsrail tankını imha ettik
Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeybatısında bir İsrail tankını imha ettik
Eskişehir'de 3 yıl önce kaza yapan işçi servisinin şoförüne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Eskişehir'de 3 yıl önce kaza yapan işçi servisinin şoförüne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
52 yaşındaki kadının kalp kapakçığını değiştirdiler, sağlığına kavuştu
52 yaşındaki kadının kalp kapakçığını değiştirdiler, sağlığına kavuştu
Adıyaman'da ilginç hırsızlık, çelik kapıları çalıp uzaklaştılar
Adıyaman'da ilginç hırsızlık, çelik kapıları çalıp uzaklaştılar
Çağdaş Bodrumspor evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak
Çağdaş Bodrumspor evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak
Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda 7 Hizbullah mensubu daha öldü
Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda 7 Hizbullah mensubu daha öldü
Konya'da buğday hırsızlığından 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı
Konya'da buğday hırsızlığından 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı
Bitlis Hizan’da 10 Kasım Atatürk’ü anma programı gerçekleşti
Bitlis Hizan’da 10 Kasım Atatürk’ü anma programı gerçekleşti
Elazığ’da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı firariydi, tutuklandı
Elazığ’da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı firariydi, tutuklandı
Kemal Öztürk Habertürk'ten istifa etti gerekçesini açıkladı
Kemal Öztürk Habertürk'ten istifa etti gerekçesini açıkladı
Dolandırıcılardan öyle bir mesaj aldı ki bir an intihar etmeyi düşündü
Dolandırıcılardan öyle bir mesaj aldı ki bir an intihar etmeyi düşündü
Erciş'te 10 Kasım Atatürk'ü anma programı gerçekleşti
Erciş'te 10 Kasım Atatürk'ü anma programı gerçekleşti