Artvin’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 5 kişi tutuklandı

Artvin’de jandarma ekiplerince kentte eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 5’i tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Artvin Merkez, Artvin, Borçka, Murgul ve Hopa ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



Zanlıların ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramada, 10 kilo 115 gram Kubar esrar, 503 gram metamfetamin, 62 gram sentetik kannobinoid, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 14 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlıdan 5’i tutuklanırken; 10’u serbest, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.