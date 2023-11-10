Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeybatısında bir İsrail tankını imha ettik

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait bir tankı imha ettiklerini duyurdu.

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Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Gazze kentinin kuzeybatısındaki eksende bir zırhlı bölük komutanına ait (İsrail) tankı Yasin 105 roketi ile imha etti." ifadelerine yer verildi.

Kassam Tugayları'ndan yapılan başka bir açıklamada ise Gazze Şeridi sınırına yakın Yahudi yerleşim birimleri arasında yer alan Raim Askeri Üssü'ne bir dizi roket fırlattıkları aktarıldı.

Öte yandan İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de Gazze Şeridi sınırındaki iki Yahudi yerleşim birimine roket attıklarını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.