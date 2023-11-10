MSB: Saldırı hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdiği ifade edildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İlk karşılaşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel Anıtkabir'de tokalaştı