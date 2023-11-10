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MSB: Saldırı hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MSB: Saldırı hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

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