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LeBron James'ten inanılmaz performans

NBA'de LA Lakers, San Antonio maçından 121-107 galip ayrılırken, LeBron James, inanılmaz bir seriye imza attı.

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30 Aralık'ta doğum gününü kutlayan ve 36 yaşına giren LeBron James, San Antino karşısında 26 sayıyla oynamayı başardı. James böylece, üst üste 1000 maçta çift haneli skor üretmeyi başardı. LeBron James, kariyerinde 1,261. kez bir maçta 10+ sayı attı ve Kevin Garnett’i geçerek 4. sıraya yükselmeyı de başardı. 

En fazla üst üste 10+ sayı atan oyuncular

LeBron James 1000 (Kariyeri devam ediyor)
Michael Jordan 866
Kareem Abdul-Jabbar 787

NBA'de gecenin sonuçları:

Grizzlies 107-126 Celtics

Hawks 141-145 Nets

Bucks 108-119 Heat

Hornets 118-99 Mavericks

Lakers 121-107 Spurs

Trail Blazers 105-128 Clippers

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