LeBron James'ten inanılmaz performans

NBA'de LA Lakers, San Antonio maçından 121-107 galip ayrılırken, LeBron James, inanılmaz bir seriye imza attı.Abone ol
30 Aralık'ta doğum gününü kutlayan ve 36 yaşına giren LeBron James, San Antino karşısında 26 sayıyla oynamayı başardı. James böylece, üst üste 1000 maçta çift haneli skor üretmeyi başardı. LeBron James, kariyerinde 1,261. kez bir maçta 10+ sayı attı ve Kevin Garnett’i geçerek 4. sıraya yükselmeyı de başardı.
En fazla üst üste 10+ sayı atan oyuncular
LeBron James 1000 (Kariyeri devam ediyor)
Michael Jordan 866
Kareem Abdul-Jabbar 787
NBA'de gecenin sonuçları:
Grizzlies 107-126 Celtics
Hawks 141-145 Nets
Bucks 108-119 Heat
Hornets 118-99 Mavericks
Lakers 121-107 Spurs
Trail Blazers 105-128 Clippers