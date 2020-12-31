Çin koronavirüs aşısıyla ilgili Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken tespit

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasında Çin'den Türkiye'ye getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları başı çekerken; Prof. Dr. Ateş Kara önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşılarının Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından test edileceğini anlatan Ateş Kara, aşıların yakın dönemde eczanelerde satılmasının beklenmediğini belirtti. Kara, "Dünyanın talebi çok fazla. Çin'in üreteceği inaktif aşı üretimi 500 milyon doz civarında. Aşıların eczanelerde satılması en iyi ihtimalle 1,5-2 senede olur" dedi.

Aşıların güvenilirliğine ilişkin kritik bir benzetme yapan Prof. Dr. Kara, "Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli. Otomobille giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli. Bu da en riskli aşıyla ilgili bir durum" ifadelerini kullandı.