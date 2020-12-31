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HABER /  POLİTİKA

BBP lideri Mustafa Destici'den Fikri Sağlar'a tepki maskeniz düştü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP’li Fikri Sağlar’ın "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum." sözlerinı kınayarak, "Maskeniz düştü. Gelecekle ilgili gerçek düşünceleriniz ortaya saçıldı." dedi.

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Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına konuk oldu. Programda 28 Şubat olayları tartışılırken, Fikri Sağlar'ın kullandığı ifadeler tepki çekti. Konuşmasını başörtüsüne getiren Sağlar, "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" ifadelerine yer verdi.

Skandal ifadelere tepkiler gecikmedi. AK Parti'nin yanı sıra Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Destici'yi eleştirdi.  Sağlar'ı kınayan Destici, "Allah'ın inayetiyle bu aziz millet "Vatan,Millet,Din,Devlet" düşmanlarına bir daha fırsat vermeyecek" dedi.

"Maskeniz düştü"

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