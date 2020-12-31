Dolar 2020'ye bakın nasıl veda ediyor! İşte piyasaların nabzı

2019'u 5.95 civarında tamamlayan dolar/TL kuru, Berat Albayrak’ın sürpriz istifası öncesi 8.58’e kadar yükselmişti. Dolar, 2020'nin son gününde 7.40 seviyelerinde yılı tamamlamaya hazırlanıyor.

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Koronavirüs ve Türkiye özelinde uygulanan alışılagelmişin dışındaki ekonomi politikaları nedeniyle 2020 yılında finans piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanırken dolar/TL yılı dört ayın en düşük seviyelerinde, BIST 100 ise yüzde 30'a yakın yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

Ekonomi yönetiminin son iki yılın aksine kasım ayı itibarıyla ortodoks politikalara, piyasa dostu uygulamalara yeniden yönelmesi ile TL cinsi yatırım araçları ve CDS kasım itibarıyla belirgin değer kazanımları kaydetmeye başladı.

TL'nin değer kaybı yaklaşık yüzde 20

TL, dolar karşısında Kasım ayı başından düne kadar yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Ancak yılbaşından beri bakıldığında TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık yüzde 20 düzeyinde bulunuyor.

Saat 11:10'da piyasalar

TL, dolar karşısında yılbaşından beri bakıldığında gelişmekte olan para birimleri arasında en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu. En yüksek kayıp yüzde 23 ile Brezilya’da, Rusya para birimi ise yüzde 16 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Borsa yüzde 30 değer kazandı

BIST 100 endeksi ise 2019 yılını 1,144 seviyesinden tamamladıktan sonra pandemi etkisiyle 819.4 puana kadar geriledi. Kasımdan sonra belirginleşen yükselişle endeks dün günü 1,480 puandan tamamladı. Bu yılbaşına göre yüzde 29.3 değer kazancına işaret ediyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan düşüşünü sürdürüyor.

Swap piyasası

Piyasada takip edilen bir diğer konu ise swap piyasasında negatif TL faizi. TL’nin Londra swap piyasasında gecelik faizi yabancı yatırımcı için cazip olarak kabul edilmeyen -%4.5 seviyesinde. Yabancıların swap kanalıyla TL’de kalmasının cazip gelebilmesi ve Londra piyasalarında TL’nin gerçek faizinin oluşabilmesi için swap sınırlamalarının bir kez daha gevşetilmesi bekleniyor.

Portföy yatırımları

Bankacılar kasım ayı başından bu hafta başına kadar yabancı yatırımcıların 4-5 milyar doları hisse ve tahvil başta olmak üzere portföy yatırımları kanalından olmak üzere 14-15 milyar dolar giriş yaptığını hesaplıyor.