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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bu kazağı giyen kişiye yaklaşılmıyor! İlginç kazak görenleri şaşırttı

ABD'de bir şirket sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmak amacı ile bir kazak üretti. Kazak 2 metreden daha fazla yakınlaşmayı önlüyor

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İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) pandemisi gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Salgın ortamında pek çok yeni teknoloji ve buluş hayatımıza girdi. Bu konuda gelen son haber ABD'den. SimpliSafe isimli ABD merkezli bir güvenlik firması, sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmak amacı ile bir kazak üretti.

Independent'ta yer alan habere göre, kazakta düşük çözünürlüklü 4 termal kamera bulunuyor ve sıcaklığı hesaplayarak kazağa giyen kişinin yakınında birisinin olup olmadığını belirliyor. Bu sistem sayesinde herhangi bir kişi kazağı giyen kişiye 2 metreden daha fazla yaklaşırsa kazağın üzerindeki LED ışıklar yanıp sönüyor ve alarm çalıyor. Şirket kazağın kendi versiyonlarını yapmak isteyenler için ayrıntılı talimatlar da yayımladı.

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