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Fenerbahçe Mesut Özil transferinde rakipsiz kaldı

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferinde güçlü rakibi Juventus'tan kurtuldu! İtalyanların, Mesut'la ilgilenmedikleri öğrenilirken, yıldız futbolcu sarı lacivertli takıma bir adım daha yaklaşmış oldu.

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Fenerbahçe için ‘imkansız’ gözüken Mesut Özil transferi, son dönemde yaşanan gelişmeler ile bir anda ‘olası’ bir hale geldi. Arsenal, kadro dışı kalan yıldız futbolcu nedeniyle takım içinde yaşanan huzursuzluğun önüne geçmek için maaşının bir bölümünü karşılayarak kiralık gönderme kararı almıştı.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe ile birlikte Juventus, bu transferde adı geçen diğer kulüptü. Ancak İtalyanlar’dan gelen haber, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla rahatlattı.  Juventus’u yakından takip eden gazeteci Romeo Agresti, Siyah-Beyazlılar’ın dünyaca ünlü yıldızla ilgilenmediğini ve teklif yapmayacağını açıkladı. İtalya’dan gelen bu haber, Mesut Özil transferinde Fenerbahçe’nin elini güçlendirdi. 

Tek isteyen Fenerbahçe
Şu anda Türk asıllı Alman yıldız ile ilgilenen başka bir takım yok. Sarı-Lacivertliler bu nedenle pazarlıklarda Arsenal’ın haftalık 350 bin Pound’luk maaşın büyük bir bölümünü ödemesini isteyecek. Mesut’u ekonomik koşullardan çok, menajer Mikel Arteta’nın üzerinde bir baskı unsuru olmaması için göndermeyi planlayan İngiliz ekibinin atacağı adım merakla bekleniyor.

Fedakarlık yapacak mı?
Mesut Özil, Sarı-Lacivertliler’de oynamak istediğini daha önce açıklamıştı. Fenerbahçe Yönetimi, ünlü yıldızdan da maaşı konusunda fedakârlık yapmasını talep edebilir. Eğer 32 yaşındaki orta saha oyuncusu da bu talebe olumlu yaklaşırsa, taraftarların yıllardır hayalini kurduğu fotoğrafı kısa süre içerisinde görebiliriz: Çubuklu formayla poz veren Mesut Özil.

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