Emir Can İğrek kimdir kaç yaşında? Emir Can İğrek şarkıları

Son olarak Nalan şarkısı ile çıkış yapan ve adından söz ettiren genç şarkısı Emir Can İğrek Çok Güzel Hareketler Bunlar programına performansı ile konuk oluyor. Peki kimdir Emir Can İğrek, kaç yaşında ve hangi şarkıları söylüyor? İşte Emir Can İğrek hayatı, merak edilenler...

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Emir Can İğrek, Kanal D’de yayınlanacak olan yılbaşı programında yer alıyor. İzleyiciler Emir Can İğrek’in kaç yaşında olduğunu ve şarkılarını araştırmaya başladılar. İşte Nalan şarkısı ile çıkış yapan ve 2020 yılı en iyi çıkış yapan şarkıcı ödülünü kazanan sanatçı hakkında bilgiler

Emir Can İğrek’in nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Eser Yenenler’in sunumunu yapacağı Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programına katılacak olan İğrek, Nalan ve Akşamcı şarkılarının sahibi. İşte 1993 yılında dünyaya gelen Emir Can İğrek hakkında merak edilenler

Emir Can İğrek kimdir:

Emir Can İğrek, 1993 Tekirdağ doğumludur. Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nden mezundur. Nalan şarkısı ile çıkış yapan sanatçı müziğe Tekirdağ'da ve küçük müzik gruplarında başlamıştır. 2019 yılında çıkardığı şarkısıyla büyük çıkış yapmış ve 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülünü almaya hak kazanmıştır. Emir Can İğrek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim görüyor.

Akşamcı, Saman Sarısı, Tenha şarkılarından bazılarıdır.