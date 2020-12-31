BIST 1.476
DOLAR 7,44
EURO 9,14
ALTIN 451,86
HABER /  YEREL

Erzurum'da çeşme soğuktan patladı! Buzdan heykel görenleri şaşırttı

ERZURUM’un Oltu ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle çeşme patladı. Aşırı soğuk etkisiyle donan su buzdan heykele benzedi.

Abone ol

Oltu-Narman yolu üzerindeki çeşme aşırı soğuktan donarak patlayınca buzdan heykel ortaya çıktı. Dondurucu soğukların etkili olduğu Oltu'da çeşmeler patladı. Erzurum'da gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye düşmesiyle Oltu Çayı da dondu. Oltulu Öner Elibol, “Havaların aniden soğuması ile birlikte Oltu Çayımız ve çeşmelerimiz donmuş durumda. Halkımızı olumsuz yönde etkiliyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
65 yaş aylığı 2021 kaç para oldu zamlı ödeme ne zaman?
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız
TVF'nin ihraç ettiği borçlanma araçları, finansal araçlar arasına eklendi
Gram altın yeniden yükselecek mi? Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu açıkladı
Emir Can İğrek kimdir kaç yaşında? Emir Can İğrek şarkıları
Kovid-19'un hızlı yayılan türü ABD'nin California eyaletinde de görüldü
Gaziantep'te telefonunu isteyen gasp teröristleri dehşeti yaşattı! Önce dövüldü sonra vuruldu
Dolar 2020'ye bakın nasıl veda ediyor! İşte piyasaların nabzı
Bilim Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan: Aşılar, takip için barkodlandırılacak
Bu kazağı giyen kişiye yaklaşılmıyor! İlginç kazak görenleri şaşırttı
Yorumlar