Batuhan Karadeniz'den Hekimoğlu Trabzon'da 'kariyer' şov

Birçok takım değiştiren Batuhan Karadeniz, bu sezon Hekimoğlu Trabzon forması altında kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Bulduğu gollerle öne çıkan 29 yaşındaki oyuncu 2'nci ligde 17 maçta 11 gole imza attı, 4 asistlik performans gösterdi.

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Misli.com 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen Batuhan Karadeniz, gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Batuhan, kariyerinin en formda zamanlarından birini geçiriyor. 29 yaşında olmasına rağmen kariyerinde şu ana dek 12 takımda oynayan Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Batuhan Karadeniz, son takımı Hekimoğlu Trabzon'da müthiş bir performans gösteriyor. Kariyerinde kulüpsüz geçirdiği dönemlerde bulunan Batuhan, sezon başında Tuzlaspor'dan Hekimoğlu Trabzon'a transfer olmuştu.

17 maçta 11 gol 4 asist 2'nci Lig'de müthiş bir sezon geçiren golcü futbolcu, Hekimoğlu Trabzon formasıyla 15 maçta 9 gol, 1 asist yaptı. Batuhan Karadeniz, ayrıca Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 3 gol kaydetti.

Dün 2 gol kaydetti Hekimoğlu Trabzon, dün oynanan Ergene Velimeşe maçını 5-0 kazanırken Batuhan Karadeniz, attığı 2 golle bir kez daha maça damgasını vuran isim oldu.

Formunu yakaladı Batuhan Karadeniz'in müthiş bir katkı verdiği Hekimoğlu Trabzon, şu an 2. Lig'in 2. sırasında yer alıyor. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de kendisinden beklenen performansı gösteremese de 2. Lig'de formunu buldu ve en iyi dönemlerini yaşıyor.