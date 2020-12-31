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Gaziantep'te telefonunu isteyen gasp teröristleri dehşeti yaşattı! Önce dövüldü sonra vuruldu

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te 5 kişi tarafından önü kesilen H.A., dehşeti yaşadı. Telefonunu isteyen şahıslara 'hayır' cevabı veren H.A., sokak ortasında dövüldükten sonra silahlı saldırıya uğradı. Gasp teröristi 4 kişi polis tarafından yakalandı, 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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Olay, 22 Aralık günü, Tekstilkent Mahallesi'nde yaşandı. H.A.'nın yolu, sokakta yürüdüğü sırada 5 kişi tarafından kesildi. H.A. cep telefonunu isteyen gruba olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine şüpheliler H.A.'ya saldırdı. Gruptaki bir kişi de H.A.'ya tüfekle ateş açtı. Yaralanan H.A. yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan H.A. tedaviye alındı.

Polis ise kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda kimlikleri saptanan şüphelilerden 4'ü adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alına  A.K., M.A., S.Ç. ve T.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'yağmaya teşebbüs' ve 'ateşli silahla yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine koyuldu.

Polis ekipleri şimdi, kaçan 5'inci şüpheliyi arıyor.

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