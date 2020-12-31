65 yaş aylığı 2021 kaç para oldu zamlı ödeme ne zaman?

Devlet tarafından kendinin ve eşinin gelirinin toplamının net asgari ücretin üçte birinden düşük olan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 65 yaş maaşına 2021 yılında zam geldi. 65 yaş maaşı 2021 yılından itibaren 852.53 lira olarak ödenecek.

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65 yaş maaşının ne kadar olduğu, asgari ücrete yapılan zammın ardından belli oldu. Asgari ücret 2021 miktarı dün yapılan son toplantının ardından belli oldu. Asgari ücret zammının artması ardından engellilere ödenen aylık ve kıdem tazminatına da düzenleme getirildi. İşte yeni 65 yaş maaşı tutarı

65 yaş aylığı kaç lira olacak: Asgari ücretin artması 65 yaş aylığı alan kişileri de ilgilendiriyor. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve eşinin gelirinin toplamının net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor. Şimdi bu sınır 852.53 TL’ye yükselecek. Kendisinin ve eşinin kişi başına düşen geliri 2020’deki sınırın üstünde olduğu için 65 yaş aylığından alamayanlar, 2021’de sınırın altında kalırsa aylık alabilecek.

65 yaş aylığı başvurusu: Yaşlılık maaşından yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu Kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor. Müracaatta, nüfus kayıt örneği, aylık talebi vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararı olması gereklidir. Kaymakamlıkta doldurulan ‘Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu’ mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara verilecektir.

Yaşlılık aylığı şartları: - Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur),

- 65 yaşını doldurmuş

- Aylık geliri muhtaçlık sınırının altında olan

- SGK'ya prim ödemeyenler Kaymakamlığa başvuruda bulunabilirler.

Ayrıca nafaka alan, asgari ücretin 1/3’ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler yaşlılık aylığı alamaz.

Aylık nereden alınır: Emeklilik aylığına hak kazanıldıktan sonra ilk maaş ikametgahın olduğu ilçedeki bir Ziraat Bankası'na yatırılır. Sonraki ödemeler PTT üzerinden yapılır.