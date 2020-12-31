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İzmir'de evlat baba katili oldu! Babasını başına sopayla vurarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı

İZMİR yeni güne kan donduran cinayetle uyandı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Güney Karagöz (32), babası Mehmet Zeki Karagöz'ü (68) sopayla başına defalarca vurarak öldürdü.

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Olay, saat 09.30 sıralarında, Harmandalı Mahallesi 8790/3 Sokak'ta meydana geldi. Güney Karagöz, henüz bilinmeyen nedenle babası Mehmet Zeki Karagöz'e sopayla saldırdı. Başına aldığı darbeler nedeniyle Mehmet Zeki Karagöz, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Zeki Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Karagöz'ün cansız bedeni cinayet mahallinde yapılan incelemeler sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olayın ardından cani evlat Güney Karagöz'ü gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.

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