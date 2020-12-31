Beşiktaş'ta 2021’nin ilk hediyesi: Mario Mandzukic

Beşiktaş yönetimi, 34 yaşındaki Mario Mandzukic'e “Şampiyon yaparsan parayı alırsın” diye garanti ücretin az olacağı bonuslu bir teklifte bulunacak.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimin üst üste alınan galibiyetlerle şampiyonluk inancı tavan yaptı. Beşiktaş, devre arasında Aboubakar ile birlikte gol yollarındaki etkiyi iki katına çıkarmak için Mario Mandzukic'i yeniden listeye aldı. Yaz transfer döneminde herhangi bir takıma imza atmayan 34 yaşındaki Hırvat futbolcuya 6 aylık bir teklif yapılacak. Teklifte ise garanti ücret düşük tutulacak ve şampiyonluk bonusu maddesi yer alacak.

İlk sefer Ocak ayında

Sözcü'nün haberine göre; Hırvat golcüye “Şampiyon yaparsan parayı alırsın” teklifiyle gidecek olan siyah-beyazlı yönetimin ocak ayının ilk haftasında harekete geçmesi bekleniyor. Asbaşkan Emre Kocadağ, bu transferde ellerinin güçlü olduğunu düşünüyor. Ülkesi Hırvatistan'da antrenörüyle bireysel çalışmalarını sürdüren Mandzukic'in fizik gücünün yerinde olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın da yeni bir forvet transferinin yapılmasını yönetimden talep etmişti.

Kulüp bulamazsa lisans yok

BU sezon ligde sadece 135 dakika oynayan ve 1 ayı aşkın süredir sakat olduğunu belirtip maça çıkmayan Adem Ljajic ile yollar ayrılmak isteniyor. Ljajic'in menajerlerini ve avukatını İstanbul'a davet eden yönetim, futbolcudan kendisine kulüp bulmasını isteyecek. Aksi halde lisansı dondurulacak ve yabancı kontenjanında yer açılacak. Genoa'nın Adem Ljajic ile ilgilendiği öğrenildi.