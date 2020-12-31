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Çin, ilk onayı Türkiye'nin de aldığı CureVac'a değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşıya verdi

ÇİN, koronavirüs aşıları içinde yaygın kullanım onayını ilk olarak Türkiye'ye 3 milyon doz sattığı CureVac'a değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşıya verdi.

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Çin, kış boyunca salgının bulaşma hızının artma riskine hazırlanırken, devlet destekli ilaç şirketi Sinopharm'ın aşısına ilk onayı vererek, ülkede ilk koronavirüs aşısının halk üzerindeki yaygın kullanımı için adım atmış oldu. CureVac aşısı için, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'deki çalışmaların sonuçları bekleniyor.

Yüzde 79,34 etkili

Aşının etkinliğine dair detaylı bir veri açıklanmasa da aşıyı geliştiren Sinopharm'ın iştiraki Çin Ulusal Biotec Grubu'nun (CNBG) Beijing Biyolojik Ürünler Enstitüsü birimi aşının geçici verilere göre hastalığa karşı yüzde 79.34 etkili olduğunu açıkladı.

Onay veren ilk ülke BAE 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bu ay aşıya onay veren ilk ülke olmuştu. Pakistan ise Sinopharm ile 1.2 milyon doz satın alım anlaşması imzaladığını duyurdu.

Curevac onay için üç ülkeyi bekliyor

Çin koronavirüs aşısını onaylamada bazı ülkelerden daha yavaş davransa da, son aşama denemeleri devam eden üç farklı aşıyla aylardır bazı vatandaşlarını aşılıyor. Türkiye'nin satın aldığı CureVac aşısı için de, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'deki çalışmaların sonuçlarının ardından Çin'den onay çıkması bekleniyor.

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