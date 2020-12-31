2021 yılı trafik cezaları belli oldu! Yeni yıl zamlı cezalar listesi
Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9,11 zamlı uygulanacak. Yeni yılda trafik cezalarının yüzde 9,11 artmasıyla 2021'de en düşük ceza 113 lirayla taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 35 bin 699 lirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak.
Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9,11 zamlı uygulanacak. Resmi Gazete'de 28 Kasım'da yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olarak belirlenmesinin ardından yarından itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi.
Buna göre, 2021'de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 113 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 35 bin 699 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak.
Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullananlara 1339 lira ceza verilecek. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da aynı miktarda ceza uygulanacak.
Araç tescil belgesini araçta bulundurmayanlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 122 lira para cezası kesilecek.