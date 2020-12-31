Ali Yerlikaya: 34 bin 247 arkadaşımız görevinin başında olacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak." diye konuştu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''2 bin 674 ekibimizdeki 10 bin 588 personelimiz 21 Ağustos'tan günümüze kadar başta izolasyon kuralları olmak üzere; kişiler, umuma açık yerler ve işletmelerde 6 milyon 15 bin bin 321 denetim yaptı. Kurallara uymayan kişi ve işletmelerin 11 bin 390'ına idari işlem, 9 bin 659'una adli işlem yapıldı.''

''Tüm girişler sınırlandırılacak''

Vali Yerlikaya, ''Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bu akşam saat 21.00’den Cuma günü saat 10.00'a kadar yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.” dedi.

Tedbir açıklaması

Vali Yerlikaya, ''Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak" ifadelerini kullandı.

2020 nasıl geçti, neler yapıldı?

Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde; ''Son asayiş toplantısını gerçekleştirdik. İstanbul'a özel güvenlik tedbirleri alıyoruz. 2020 tüm dünya için zor bir yıl oldu. 6313 jandarma, 42 bin polis, 5 bin bekçi olmak üzere 53 bin güvenlik görevlimiz görev yapıyor. 2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı. 2019'a oranla 2020'de evden hırsızlık yüzde 11 azaldı. İş yerinden hırsızlık yüzde 10 azaldı. Otodan hırsızlık yüzde 30 azaldı. Gasp suçlarında yüzde 8 azalma gerçekleşti. (İstanbul'da) Bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı. Hayatımız trafikte geçiyor. İlimizdeki araç sayısı geçen yıla oranla yüzde 4 arttı. Ehliyetli sürücü sayısı yüzde 17 arttı. 2020'de geçen yıla oranla yüzde 20 artışla 5 milyondan fazla araç kontrol edildi.

''Yüzde 24'lük azalma gerçekleşti''

Can kayıplı ölümde geçen yıla oranla yüzde 24'lük azalma gerçekleşti. Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayıları azaldı. (Narkotik suçlar) Bu yıl yapılan operasyonlarda 55 bin 146 kişi yakalanırken yaklaşık 11,7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Dijital 2020 raporuna göre nüfusun yüzde 75'i internet kullanıyor. İnternet kullanıcı sayısı 62 milyonu aştı. İnternette geçirilen 1 günlük süre 7 saati aşıyor. Bahis oynatan site sayısında ciddi artış görülüyor. Siber güvenlik ekiplerimizin sanal devriyeleriyle çevrimiçi güvenliğin sağlanması ve internette işlenen suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İstanbul'a gelen misafirlerimizin huzurlu tatil yapabilmeleri için çalışıyoruz.