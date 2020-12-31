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Gaziantep'te fuhuş operasyonu 2 şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, fuhuş için yer temini sağlayan 2 şüpheli tutuklanırken, fuhuş yapan 2 yabancı kadın sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

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Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen baskında, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 2 kadın ile fuhuş için aracılık yapan ve yer temin eden 2 kişi yakalandı.

Polisler tarafından evde yapılan aramada; 6 cep telefonu, 4 SIM kart, 1 tablet, bir miktar para ile uyuşturucu ele geçirildi.

Kadınlar sınır dışı edildi
Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, ismi açıklanmayan diğer 2 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek'ten çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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