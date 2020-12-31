BIST 1.476
DOLAR 7,44
EURO 9,14
ALTIN 451,86
HABER /  EKONOMİ

2020'nin son işlem gününde altın fiyatları! Gram altın 450 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı 2020'nin son gününe yükselişle başlamasının ardından 450,1 liradan işlem görüyor. Bununla birlikte çeyrek altın 733 lira, Cumhuriyet altını da 2.995 liradan satılıyor. Uzmanlar ise altının 2021'de yükseleceği yönünde görüş bildiriyor.

Abone ol

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 449,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 450,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 733 lira, Cumhuriyet altını da 2.995 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.893 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ons fiyatında yatay seyir hakim

Analistler, yeni yıl tatili dolayısıyla birçok piyasanın kapalı olması sonucu altının ons fiyatında yatay bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
Dolar 2020'ye bakın nasıl veda ediyor! İşte piyasaların nabzı
ÖNCEKİ HABERLER
Çin, ilk onayı Türkiye'nin de aldığı CureVac'a değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşıya verdi
Ali Yerlikaya: 34 bin 247 arkadaşımız görevinin başında olacak
Gaziantep'te fuhuş operasyonu 2 şüpheli tutuklandı
BBP lideri Mustafa Destici'den Fikri Sağlar'a tepki maskeniz düştü
Erzurum'da çeşme soğuktan patladı! Buzdan heykel görenleri şaşırttı
65 yaş aylığı 2021 kaç para oldu zamlı ödeme ne zaman?
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız
İzmir'de evlat baba katili oldu! Babasını başına sopayla vurarak öldürdü
TVF'nin ihraç ettiği borçlanma araçları, finansal araçlar arasına eklendi
Gram altın yeniden yükselecek mi? Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu açıkladı
Yorumlar