Malatya'da yolcu otobüsündeki peynir bidonundan çıkana bakın!

MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik durdurduğu bir yolcu otobüsündeki peynir bidonundan 1 kilo esrar çıktı.Abone ol
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda kimlikleri açıklanmayan 2 şüpheli, 3 kilo 100 gram bonzai ile yakalandı. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Peynir bidonunda 1 kilogram uyuşturucu
Polislerin kent girişinde durdurduğu bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ise peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi. Bidonun sahibi yolcu, gözaltına aldı.