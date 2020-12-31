Çin'de yük gemisi battı! 2 kişi öldü

ÇİN 'in doğusunda 4 bin 700 ton çimento taşıyan yük gemisinin batması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi kayboldu.Abone ol
Xinhua ajansının haberine göre, Vuhu'dan Şiamın kentine 4 bin 700 ton çimento taşıyan yük gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Couşan kentinin Sızı Adası yakınlarında battı.
Kazada geminin 13 kişilik mürettebatından 2'sinin yaşamını yitirdiği, 7'sinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Arama çalışmaları sürüyor
Yetkililer, 4 kişinin kurtarıldığını, kayıp mürettebatı arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.