Almanya Başbakanı Angela Merkel: Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüm

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, geleneksel olarak yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüs salgınına vurgu yaparak, son 15 yılda 2020 yılından daha zor bir yıl olmadığını ifade etti. Merkel, BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile de görüştüğünü ifade etti.

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Yeni yıl dolayısıyla ulusa seslenen Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs mücadelesinde sağlık çalışanlarına değinip, bu süreçte görev yapan diğer önemli sektör çalışanlarına vurgu yaparak, “Sayısız insan pandemide hayatımızın devam etmesine yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısı olacak

Merkel konuşmasında sırası geldiğinde koronavirüs aşısı olacağını belirterek BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü ve şirketlerinde 60 farklı ülkeden çalışan olduğunu söylediklerini açıkladı.

Bu durumun çeşitliliği ve iş birliğini gösterdiğini belirten Merkel, umudun yüzünün aşı olduğunu belirtti.