Yeni yıl mesajları 2020 uzun komik arkadaşa ve sevgiliyi uygun mesajlar

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz içinde çok zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. 2021 yılının tüm insanlığı önce sağlık getirmesini dilerken sevdikleriniz için, eşiniz dostunuz için samimi yeni yıl mesajlarını sizler için hazırladık. 2021 yılına yakışır resimli, kısa ve komik yılbaşı kutlama sözlerine göz atın...

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Yaşanan felaketler, hastalıklar ve savaşların ardından birçoğumuz 2021 yılının gelmesini ve tüm insanlığa önce sağlık getirmesini umuyoruz. Bu sene 2021 yılını yani yılbaşını evimizde ailemizle karşılacağız bir çoğumuz sevdiklerinden uzak olacak. Biz de sizler için ailenize, sevdiklerinize yollayacağınız 2021 yeni yıl mesajlarını ve resimli yılbaşı kutlama sözlerini derledik.

Whatsapp, Facebook ve instagram gibi uygulamalar üzerinden de yollayacağınız 2021 yılbaşı mesajlarından dilediğinizi seçebilir ve 2021 yılına girerken sizlerden uzak olan sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel, komik, resimli 2021 yılbaşı kutlama mesajları...

-Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR! -Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar! -

2021 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

-Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara! -En büyük zaman hırsızı, yaşadığımız kararsızlıktır. 2020 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle, nice mutlu yarınlara..

-Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle... -İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman ulaşamayız ama, tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle mutlu yıllar..

-Hepimizin tüm ilgisi gelecek olmalıdır, çünkü yaşamımızın geri kalanını orada geçireceğiz. 2020 yılı geleceğimize atacağımız ilk adımdır. Tüm adımlarımızın sağlam olması dileğiyle nice mutlu yıllar dilerim.. -2020 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2021 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar

-Yeni yıl bizlere kutlu olsun.. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun.. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.. -Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

-Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim. -Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılınız kutlu olsun...

-Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle.. -Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan , dostlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır.. Mutlu Yıllar!!

-Susmak, dayanılması çok güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların yanıtları seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar.. -İnsan, armağanını kalbi ile birlikte vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allahın bizlere verdiği armağandır. En mutlu günler seninle olsun.. Armağanınla yücel..

-En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.. -Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle...