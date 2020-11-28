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Kütahya'da otobüsler çarpıştı: 1'i ağır 10 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı

KÜTAHYA'dan kaza haberi geldi. İşçi servisi ile otobüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

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Kütahya'da işçi servisi ile özel halk otobüsü çarpıştı. meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, biri ağır toplam 10 kişi yaralandı.

Ekiplerin olay yerinde çalışmalara başladığı belirtildi.

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