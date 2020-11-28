Kütahya'da otobüsler çarpıştı: 1'i ağır 10 kişi yaralandı
KÜTAHYA'dan kaza haberi geldi. İşçi servisi ile otobüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.Abone ol
Kütahya'da işçi servisi ile özel halk otobüsü çarpıştı. meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, biri ağır toplam 10 kişi yaralandı.
Ekiplerin olay yerinde çalışmalara başladığı belirtildi.
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