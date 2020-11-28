Bursa'da vaka sayısı patladı mezarlığın yanında oturan kadın: Perdeyi açmaya korkar oldum

“Perdeyi açmaya korkar oldum"

Evinin penceresinden mezarlık görülen Gülseren Deliktaş, “Perdeyi açmaya korkar oldum. Bütün insanların bu manzarayı görüp, ibret almasını isterim. Neden insanlar hala kendi önlemlerini almıyor? Tedbirlere uymayanlar özellikle sağlık çalışanlarının vebalini nasıl üstlenebiliyorlar?