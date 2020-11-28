Bursa'da vaka sayısı patladı mezarlığın yanında oturan kadın: Perdeyi açmaya korkar oldum
BURSA’da koronavirüste yaşanan ikinci dalgayla birlikte ölüm sayısı arttı. Ekiplerin, mezarlıklardaki çalışmaları dikkat çekti. Evinin penceresinden mezarlık görülen Gülseren Deliktaş, “Perdeyi açmaya korkar oldum. Bütün insanların bu manzarayı görüp, ibret almasını isterim." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 ayda Bursa’da vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek, tedbirlere daha dikkatli uyulmasını istedi. Vaka artışına bağlı olarak kentte bulunan pandemi hastanelerindeki yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 76’ya ulaştı.
E-devlet üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin günlük olarak raporladığı kentteki günlük toplam ölüm sayıları 19-27 Ağustos tarihleri arasında günde ortalama 44 olurken, 19-27 Kasım tarihleri arasında günde ortalama 105 oldu.
Drone ile havadan görüntülendi
Ölüm sayısındaki artış üzerine belediye ekiplerinin mezarlıklardaki çalışmaları dikkat çekti. Belediye ekiplerince Hamitler Kent Mezarlığı’nda yürütülen çalışmalar dronla havadan görüntülendi.
“Perdeyi açmaya korkar oldum"
Evinin penceresinden mezarlık görülen Gülseren Deliktaş, “Perdeyi açmaya korkar oldum. Bütün insanların bu manzarayı görüp, ibret almasını isterim. Neden insanlar hala kendi önlemlerini almıyor? Tedbirlere uymayanlar özellikle sağlık çalışanlarının vebalini nasıl üstlenebiliyorlar?