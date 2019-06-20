Kürtler İstanbul'da Binali Yıldırım'a destek verecek mi Numan Kurtulmuş açıkladı

İstanbul seçimlerinin kilit seçmeni konumunda bulunan Kürt seçmenin hangi adayı destekleyeceği merak edilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama geldi.

Kurtulmuş, Kürtlerin her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiklerini belirterek, İstanbul seçimlerinde de Kürt seçmenlerin Binali Yıldırım’ı destekleyeceğine inandığını söyledi.

İstanbul Sultanbeyli’de düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı (DAKAV) Kardeşlik Meclisi toplantısına katılan Numan Kurtulmuş, toplantının ardından Rûdaw’a konuştu.

Kurtulmuş, “Kürt kardeşlerimiz her zaman bizlere, Recep Tayyip Erdoğan’a destek oldular. Bu süreç içerisinde Türkiye’ye ve özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yapılan hizmetleri yakinen biliyorlar” dedi.

Binali Yıldırım'a oy vereceklerini ümit ediyorum

İstanbul seçimlerine de değinen Numan Kurtulmuş, “Bu seçimde de ben İstanbul’daki Kürt kardeşlerimizin daha güzel hizmetler için, birlik ve beraberlik için Binali Yıldırım beye oy vereceklerini ümit ediyorum. Sahada da onu görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.