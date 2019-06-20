Latin Amerika'da yer alan Patagonya coğrafyası, dünyanın en gizemli toprakları arasında yer alıyor. Peki Patagonya devlet mi? Patagonya topraklarıyla ilgili merak edilenler.

Dünyada pek çok kişinin merakını cezbeden, ıssız topraklar Patagonya nerede? Patagonya hangi kıtada? Patagonya'da hangi ülkeler var? Patagonya devlet mi? Patagonya topraklarıyla ilgili detaylar haberimizde...

Dünyanın insan nüfusu bakımından en ıssız ve en gizemli coğrafyaları arasında yer alan Patagonya, pek çok insan tarafından merak ediliyor. Peki Patagonya nerede, hangi kıtada? Patagonya devlet mi? Patagonya'da hangi ülkeler var? İşte detaylar...

PATAGONYA NEREDE?

Patagonya, Güney Amerika kıtasının güney bölgelerinde yer almaktadır. Patagonya bir devlet değil, Şili ve Arjantin'in güneyini kapsayan çok geniş bir coğrafyadır. Arjantin'deki Rio Colorado ile Şili'deki Bio Bio nehirlerinin güneyi ile Magellan Boğazının kuzeyi arasında kalır. Magellan Boğazının güneyindeki Ateş Toprakları da Patagonya sınırları içerisinde yer almaktadır.