SON DAKİKA
Genelkurmay çatı davasında karar çıktı! Akın Öztürk ve diğer örgüt elemanları için istenen cezalar belli oldu! Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Patagonya nerede hangi kıtada Patagonya devlet mi?

Patagonya nerede hangi kıtada Patagonya devlet mi?

Latin Amerika'da yer alan Patagonya coğrafyası, dünyanın en gizemli toprakları arasında yer alıyor. Peki Patagonya devlet mi? Patagonya topraklarıyla ilgili merak edilenler.

 Dünyada pek çok kişinin merakını cezbeden, ıssız topraklar Patagonya nerede? Patagonya hangi kıtada? Patagonya'da hangi ülkeler var? Patagonya devlet mi? Patagonya topraklarıyla ilgili detaylar haberimizde...

Dünyanın insan nüfusu bakımından en ıssız ve en gizemli coğrafyaları arasında yer alan Patagonya, pek çok insan tarafından merak ediliyor. Peki Patagonya nerede, hangi kıtada? Patagonya devlet mi? Patagonya'da hangi ülkeler var? İşte detaylar...

PATAGONYA NEREDE?

Patagonya, Güney Amerika kıtasının güney bölgelerinde yer almaktadır. Patagonya bir devlet değil, Şili ve Arjantin'in güneyini kapsayan çok geniş bir coğrafyadır. Arjantin'deki Rio Colorado ile Şili'deki Bio Bio nehirlerinin güneyi ile Magellan Boğazının kuzeyi arasında kalır. Magellan Boğazının güneyindeki Ateş Toprakları da Patagonya sınırları içerisinde yer almaktadır.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Çıtamız...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Çıtamız...
TÜBİTAK ve YÖK arasında protokol imzalandı, öğrenciye çifte burs
TÜBİTAK ve YÖK arasında protokol imzalandı, öğrenciye çifte burs
Yurtta Sulh Konseyi üyeleriydi! İşte FETÖ'nün en önemli isimlerine verilen cezalar
Yurtta Sulh Konseyi üyeleriydi! İşte FETÖ'nün en önemli isimlerine verilen cezalar
Moody’s 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü
Moody’s 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü
Süleyman Soylu'dan İstanbul seçimi ve İmamoğlu açıklaması
Süleyman Soylu'dan İstanbul seçimi ve İmamoğlu açıklaması
Tekirdağ'da çifte ölüm: Yalçınkaya çifti evlerinde başlarından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu
Tekirdağ'da çifte ölüm: Yalçınkaya çifti evlerinde başlarından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Metiner Ekrem İmamoğlu'na laf sokayım derken fena çuvalladı özür diledi
Mehmet Metiner Ekrem İmamoğlu'na laf sokayım derken fena çuvalladı özür diledi
Fenerbahçe golcüsünü arıyor! Tyler Boyd pazarlığı
Fenerbahçe golcüsünü arıyor! Tyler Boyd pazarlığı
2019-2020 iş takvimi okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu
2019-2020 iş takvimi okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu
Kripto paranın piyasa hacmi 290 milyar dolara yaklaştı
Kripto paranın piyasa hacmi 290 milyar dolara yaklaştı
Süleyman Soylu 'ilk kez söylüyorum' deyip canlı yayında açıkladı
Süleyman Soylu 'ilk kez söylüyorum' deyip canlı yayında açıkladı
Murat Akıncı mesleği ne Zerrin Özerr'i hasta eden eşi kimdir?
Murat Akıncı mesleği ne Zerrin Özerr'i hasta eden eşi kimdir?
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
İSG sonuçları açıklandı TC ile İSG sonuç ÖSYM sorgulamaSI
İSG sonuçları açıklandı TC ile İSG sonuç ÖSYM sorgulamaSI
Yorumlar