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Tekirdağ'da çifte ölüm: Yalçınkaya çifti evlerinde başlarından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da çifte ölüm: Yalçınkaya çifti evlerinde başlarından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

TEKİRDAĞ’da Ayşe-Muhammet Yalçınkaya çifti, evlerinde başlarından av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu. Evdeki av tüfeğine el koyan polis, olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Olay, Ergene’nin Yeşiltepe Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerinde gece meydana geldi. Yakınları, ilçe otogarında bir otobüs firmasında çalışan Muhammet Yalçınkaya ile eşi Ayşe Yalçınkaya’ya cep telefonlarından ulaşamadı. Bunun üzerine aynı apartmanda oturan akrabaları, çiftin kapısını çaldı. Ancak kapıyı açan olmadı.

Bunun üzerine yedek anahtarla kapıyı açarak içeri giren çiftin akrabaları, Ayşe- Muhammet Yalçınkaya'nın cansız bedenlerini buldu. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin başlarından av tüfeğiyle vurularak öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Yalçınkaya çiftinin cansız bedenleri, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evde bulunan av tüfeğine el koyan polis, olayın intihar mı cinayet mi olduğunu belirlemek için araştırma başlattı. 

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