Süleyman Soylu 'ilk kez söylüyorum' deyip canlı yayında açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında "İlk kez söylüyorum, Türkiye'de 6 aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz." dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Gündem Özel programında değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl 50 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz

Göç meselesiyle terörle ve uyuşturucuyla ilgilendiklerinden fazla ilgilendiklerini belirten Soylu, bu yıl 122 bin kaçak göçmeni yakaladıklarını söyledi.

"Ben nasıl kurallara uyuyorsam Suriyeli de kurallara uyacak." ifadesini kullanan Soylu, "Geçen sene İstanbul'dan 4 bin 500 kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Bu yıl 50 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz. İstanbul'u kaçak göç merkezi yapamayız." dedi.

Türkiye'de 6 aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz

İstanbul'da kaçak göçmen bırakmayacaklarını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"İstanbul'a söylüyoruz, 6 ay bize süre verin. 6 ay içinde İstanbul'da bu konulardan şikayet ettiğiniz bütün meseleleri bitireceğiz. Herkes bizim kurallarımıza uymak zorunda kalacak. Kim uymuyorsa gereğini yerine getiririz. İlk kez söylüyorum. Türkiye'de 6 aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz. Kilis'te yaptık. Bir standart var, tamamı Türkçe oluyor. Altında ufak bir Arapça yazmak istiyorsa yazsın. Standardı var bu işin, tamamını değiştireceğiz. Nizam, kural neyse buna herkes uyacak."

Bakan Soylu, Suriyelilerin, Afganlıların Türk ekonomisine katkısının olduğunu da kaydetti.

Seyircilerden gelen soruları yanıtladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programda seyircilerden gelen soruları da yanıtladı.

"Jandarma uzman astsubay alımında puanı düşecek mi?" sorusuna Soylu, "Şimdilik böyle bir şey düşünmüyoruz. Neden düşünmüyoruz? Çünkü çok müracaat var ve bu bizim alım zamanımızı çok uzatıyor. Biz bir yerden bir standart tutturacağız." cevabını verdi.

Bakan Soylu, "POMEM'de yaş sınırı düşecek mi?" sorusu üzerine de onda da bir değişiklik düşünmediklerini söyledi.

"Boy sınırını düşürecek misiniz?" sorusuna Bakan Soylu, şu yanıtı verdi:

"Kızlar çok ısrar ediyorlar. Bir kere bu mesleği sevmeleri çok hoşuma gidiyor. Hakikaten çok hoşuma gidiyor. Bir, bir buçuk santim düşüreceğiz diyelim, onlar diyorlar ki 'Bir standarda gelsin.' Bakacağım o standart var mı? Şu meşguliyetten bakamıyorum. Hakikaten Avrupa'daki, uluslararasındaki standart nedir bakacağım."

"POMEM'de KPSS puan barajını düşürecek misiniz" sorusuna Soylu, "Yüksekokullar için düşünüyoruz belki. 70 başlatmıştık biz onu yani 'normali 65 diğeri 70 olsun.' dedik ama orada bir denge sağlamak gerekebilir." yanıtını verdi.

Renk körlüğüyle ilgili soru üzerine Soylu, "Onu konuştuk. Onu arkadaşlarımız çalışıyorlar. Biz onlara bir söz verdik, bunun uluslararası standartları neyse biz bu standartlara bakacağız. Eğer uygunsa Türkiye bu standartları getirir. Bakacağız, bütün standartlarına bakacağız. O sözümüz söz." dedi.