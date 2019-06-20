HABER /  GÜNCEL
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

183 yıl hapisle aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

İhlas Haber Ajansı
183 yıl hapisle aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

ADANA'da 40 ayrı suçun 18'inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası alan ancak parayı yatırmadığı için 183 yıl hapis cezasıyla aranması çıkan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonucunda İncirlik Yeni Mahalle 4332 Sokak'ta polis, aranmasının olduğunu bildiği Alaattin T. (42) isimli şahsı durdurdu.

Ancak şahıs sahte kimlik gösterip kendisinin Alaattin T. olmadığını ileri sürdü. Polis şahsı polis merkezine götürerek hem parmak izini hem de GBT'sini kontrol etti.

Yapılan parmak izi kontrolünde şahsın, Alaattin T. olduğu GBT kontrolünde ise çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebep olma, tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlenmesi, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve dolandırıcılık gibi 40 ayrı suçtan arandığı ve bu suçların 18'inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası aldığı belirlendi.

Ayrıca şahsın bu parayı ödemediği, bu nedenle para cezasının 183 yıl hapis cezasına çevrildiği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alaattin T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İsmail Küçükkaya'dan oteldeki görüşme tartışmaları sonrası çarpıcı açıklamalar
İsmail Küçükkaya'dan oteldeki görüşme tartışmaları sonrası çarpıcı açıklamalar
Ever Banega Galatasaray için gemileri yaktı!
Ever Banega Galatasaray için gemileri yaktı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bir şekilde hapse atılacak
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bir şekilde hapse atılacak
Bir hafta içinde imzalar atılıyor! Öncelik Fenerbahçe ve Trabzonspor'da
Bir hafta içinde imzalar atılıyor! Öncelik Fenerbahçe ve Trabzonspor'da
Ak Parti'nin 23 Haziran planı ne pazar günü ne olacak?
Ak Parti'nin 23 Haziran planı ne pazar günü ne olacak?
Danıştay 28 sözleşmeli personel alacak işte şartlar
Danıştay 28 sözleşmeli personel alacak işte şartlar
ÖNCEKİ HABERLER
Cuma mesajları yeni 2019 yazılı cuma ayetli tebrik sözleri
Cuma mesajları yeni 2019 yazılı cuma ayetli tebrik sözleri
20 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste
20 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste
2019 AYT-TYT puan hesaplama 2019 taban puanlar
2019 AYT-TYT puan hesaplama 2019 taban puanlar
Ebeveynler dikkat! Okullar tatil oldu çocuklar için tehlike başladı
Ebeveynler dikkat! Okullar tatil oldu çocuklar için tehlike başladı
Sıcak havalarda su şişesi uyarısı! Asla bunu yapmayın
Sıcak havalarda su şişesi uyarısı! Asla bunu yapmayın
AÖF 3 ders sınavı başvuru 2019 nasıl yapılır TC ile AÖF başvurusu yapma
AÖF 3 ders sınavı başvuru 2019 nasıl yapılır TC ile AÖF başvurusu yapma
Doğru Yol Partisi 23 Haziran'da kimi destekleyeceğini açıkladı
Doğru Yol Partisi 23 Haziran'da kimi destekleyeceğini açıkladı
AÖL sınavı ne zaman 2019 Açık lise 3. dönem sınav tarihleri
AÖL sınavı ne zaman 2019 Açık lise 3. dönem sınav tarihleri
Yorumlar