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Angela Merkel'den dikkat çeken Kürt devleti açıklaması

Angela Merkel'den dikkat çeken Kürt devleti açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Irak'ta kurulacağı iddia edilen Kürt devletiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Merkel Kürt devletine karşıyız mesajı verdi.

Merkel, Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına karşı olduklarını, bu durumun bölge barışına olumsuz yönde etki edeceğini açıkladı.

Merkel, Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in memleketi olan Aşağı Saksonya eyaletinin Goslar kentinde, Gabriel ile beraber bir okulu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum" dedi.

Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlarda sunulmalı

Başbakan Merkel, Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulması gerektiğini de vurguladı. Almanya, iki yıl önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı bağımsızlık referandumunu da desteklememişti.

Merkel, Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu daha önceki yıllarda, hem Iraklı mevkidaşlarının Berlin ziyaretinde hem de başka platformlarda dile getirmişti.

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