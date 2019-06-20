Fenerbahçe taraftarı isyan etti! İşte Ali Koç'u kızdıracak pankart

Fenerbahçe'de kombine biletlere 200 lira ile 1000 lira arasında zam yapılması sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi. Bir grup Fenerbahçe taraftarı zamları protesto etmek için Ülker Stadı'nın yakınına "Müşteri değiliz taraftarız" yazılı bir pankart açtı.

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan ve transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sarı-lacivertli yönetimin belirlediği yeni kombine fiyatları çok büyük bir tepki topladı.

Yönetimin geçen sezonki fiyatlara göre 200 lira ile 550 lira arasında değişen zamlar yapmasına taraftarlar adeta isyan bayrağını açtı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Başkan Ali Koç ve yönetim hakkında sert ifadaler kullandı.

Tepkiler çığ gibi

Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "Yönetim tüm yükleri bizim sırtımıza yüklüyor. Geçen sezon her maç tribünleri doldurduk. Yardım kampanyasına katıldık. Bu kadar da fazla artık yeter" dedi. 1907 Gençlik Taraftar Grubu da sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Zam oranı yüksek bulundu

Açıklamada, "Fahiş fiyatlar bizi hayal kırıklığına uğrattı" ifadesi kullanıldı. Yönetim 1200 lira olan en ucuz kombine fiyatını 1400 liraya, 3450 lira olan Maraton ve Fenerium alt tribün biletlerini ise 550 lira zamla 4000 liraya çıkarmıştı.



"Müşteri değiliz taraftarız"

Bir grup Fenerbahçe taraftarı zamları protesto etmek için Ülker Stadı'nın yakınına "Müşteri değiliz taraftarız" yazılı bir pankart açtı.

İşte Fenerbahçeli taraftarların açtığı o pankart...

