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İngiltere'nin başbakan adayı Boris Johson: Dedem Türk ve Müslüman'dı

İngiltere'nin başbakan adayı Boris Johson: Dedem Türk ve Müslüman'dı

İngiltere’de başbakanlık yarışını önde götüren eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, daha önce Müslüman kadınlara yönelik çirkin benzetmelerinden üzüntü duyduğunu ve pişman olduğunu söyledi. 

Gözlerin çevrildiği başbakanlık yarışının ‘favori’ ismi Boris Johnson ilk defa katıldığı tartışma programında diğer dört adayla kozlarını paylaştı. Programda, Johnson’a çarşaflı Müslüman kadınları posta kutusuna benzettiği ifadeleri dahil bazı açıklamaları hatırlatıldı.

Bunun üzerine Johnson, gazetecilik yaptığı son 20-30 sene içinde yazdığı makalelerden alınan ifadelerinin büyütüldüğünü savunarak, “Elbette ki sözlerimin neden olduğu incitmelerden dolayı üzgünüm” dedi. İktidardaki Muhafazakar Parti’nin liderliği için de yarışan Johnson, partinin Avam Kamarası grubunda yapılan ikinci tur oylamada da 126 oyla bir kez daha ilk sırayı aldı. İki aday kalana kadar devam edecek turların ardından partinin yaklaşık 125 bin üyesi, posta yoluyla bu iki isim arasından yeni lideri seçecek. Liderliği kazanan isim aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı da olacak.  

Dedem Türk ve Müslüman'dı

Johnson, İslam karşıtı olmadığını göstermek için büyük dedesinin Türk ve Müslüman olduğunu hatırlattı. Johnson, “Müslüman büyük dedem 1912 yılında bu ülkeye geldi, çünkü cömert ve insanları hoş karşılayacak bir umut kapısı olduğunu biliyordu. Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’ın oğlu.

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