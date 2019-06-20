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FED kararı sonrası dolarda düşüş yaşandı! Güne 5.78 seviyesinde başladı

FED kararı sonrası dolarda düşüş yaşandı! Güne 5.78 seviyesinde başladı

Dolar/TL, ABD dün sert bir yükselişle 5.9250 ile başlamıştı. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı sonrası Dolar/TL güne 5.78 seviyesinde başladı.

Piyasada bu hafta sonu yapılacak İstanbul seçimleri de izlenirken, ABD ile ilişkiler ana yön belirleyici konumunu sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası’nın yeni genişleme yanlısı adımlar atılabileceği açıklamaları ise piyasada iyimserliği destekleyen bir etken olarak öne çıkıyor.

Son durum

Dolar düşüşünü sürdürüyordu

Türkiye’nin kredi notunun Moody’s tarafından bir kademe indirilmesine belirgin tepki vermeyerek haftaya 5.90’lı seviyelerin üzerinde başlayan dolar/TL dün de düşüşünü sürdürerek günü 5.84’lü seviyelerde tamamlamıştı.

S-400 krizi

Reuters’da dün yayımlanan bir haberde de ABD Savunma Bakanlığı’nın satın almadan sorumlu yetkilisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle Washington’un F-35 parçaları üreten Türk şirketlere ek olarak, diğer Türk savunma şirketlerine finansal yaptırımlar getirme seçeneğini değerlendirdiğini belirtilmişti.

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