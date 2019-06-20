HABER /  DÜNYA
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

AB liderler zirvesinde gündem Türkiye'nin Doğu Akdeniz kararlığı

AB liderler zirvesinde gündem Türkiye'nin Doğu Akdeniz kararlığı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetleri AB'de endişeye neden oldu. Liderler çözüm arayacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 20-21 Haziran'da gerçekleşecek zirve, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.

Zirve programına göre, liderlerin gündem maddeleri arasında, AB kurumlarının yeni başkanlarının belirlenmesi, Birliğin 2019-2024 Stratejik Gündemi, 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) ve İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci (Brexit) yer alacak.

Rusya'ya ekonomik yaptırım
Liderler, dış politika alanında ise Ukrayna'nın doğusu ile Azak Denizi'nde yaşanan gelişmeleri ve Rusya'ya ekonomik yaptırımların uzatılmasını ele alacak.

Türkiye'nin faliyetleri
Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve gaz arama faaliyetleri de zirvede gündeme gelecek.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin diplomatik baskı altına alınması için girişimde bulundu. Rum yönetimi, Türkiye'ye baskı uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, zirvenin ikinci gününde Euro Grubu toplantısı yapılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Angela Merkel'den dikkat çeken Kürt devleti açıklaması
Angela Merkel'den dikkat çeken Kürt devleti açıklaması
183 yıl hapisle aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
183 yıl hapisle aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
İsmail Küçükkaya'dan oteldeki görüşme tartışmaları sonrası çarpıcı açıklamalar
İsmail Küçükkaya'dan oteldeki görüşme tartışmaları sonrası çarpıcı açıklamalar
Ever Banega Galatasaray için gemileri yaktı!
Ever Banega Galatasaray için gemileri yaktı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bir şekilde hapse atılacak
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bir şekilde hapse atılacak
Bir hafta içinde imzalar atılıyor! Öncelik Fenerbahçe ve Trabzonspor'da
Bir hafta içinde imzalar atılıyor! Öncelik Fenerbahçe ve Trabzonspor'da
ÖNCEKİ HABERLER
Murat Akıncı mesleği ne Zerrin Özerr'i hasta eden eşi kimdir?
Murat Akıncı mesleği ne Zerrin Özerr'i hasta eden eşi kimdir?
Cuma mesajları yeni 2019 yazılı cuma ayetli tebrik sözleri
Cuma mesajları yeni 2019 yazılı cuma ayetli tebrik sözleri
İSG sonuçları açıklandı TC ile İSG sonuç ÖSYM sorgulamaSI
İSG sonuçları açıklandı TC ile İSG sonuç ÖSYM sorgulamaSI
Ak Parti'nin 23 Haziran planı ne pazar günü ne olacak?
Ak Parti'nin 23 Haziran planı ne pazar günü ne olacak?
20 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste
20 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste
MERO kimdir aslen nereli MERO gerçek ismi ne?
MERO kimdir aslen nereli MERO gerçek ismi ne?
Ebeveynler dikkat! Okullar tatil oldu çocuklar için tehlike başladı
Ebeveynler dikkat! Okullar tatil oldu çocuklar için tehlike başladı
2019-2020 iş takvimi okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu
2019-2020 iş takvimi okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu
Yorumlar