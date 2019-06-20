Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a öneri: Bunları alalım başkan
Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu, Ali Koç'a iki isim önerdi ve bu futbolcuların mutlaka alınmasını talep etti.
Yeni sezonda olmak için transfer çalışmalarına hız veren ve bu doğrultuda Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de gündeme iki tanıdık isim geldi. Emre'nin Ali Koç’la yaptığı toplantının ayrıntıları netleşiyor.
Akşam'ın haberine göre; Yapılan toplantıda tecrübeli oyuncudan da transfer konusunda fikir alındı. Emre, Başakşehir forması altında birlikte oynadığı İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir isimlerini Başkan Koç’a önerdi. Teknik Direktör Ersun Yanal da bu ikilinin takıma katılmasına onay verdi.
Başakşehir, iki oyuncu için F.Bahçe’den gelen ilk teklifi geri çevirmişti. Başkan Ali Koç’un önümüzdeki günlerde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek tekrar masaya oturacağı belirtildi.
İki oyuncu Fenerbahçe’nin teklifi ne sıcak bakıyor. Mahmut ve İrfan Can Kahveci’nin kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bu iki oyuncunun satılmasına sıcak bakmıyor.