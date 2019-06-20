Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a öneri: Bunları alalım başkan

Yeni sezonda olmak için transfer çalışmalarına hız veren ve bu doğrultuda Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de gündeme iki tanıdık isim geldi. Emre'nin Ali Koç’la yaptığı toplantının ayrıntıları netleşiyor.