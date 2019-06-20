Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: AK Partili yurttaş vicdanen rahatsız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul seçimi ile ilgili olarak "Ankara’da da 2014 seçiminde aynı şeyi yaşamıştık. Ankara’da hak teslim edildi, İstanbul’da da hak teslim edilecek. birçok AK Partili yurttaş vicdanen rahatsız olduğu için sandığa gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, dün CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekin ile birlikte saha çalışması yaparak Ekrem İmamoğlu’na oy istedi.

Sarıgazi kent meydanında CHP stantlarını ziyaret eden Yavaş çevredeki yurttaşlar ve esnafla da sohbet ederek destek istedi.

"AK Partili yurttaş vicdanen rahatsız"

Sarıgazi’de Malatyalılar derneğinde yurttaşlarla bir araya gelen Yavaş, "23 Haziran’da yapılacak seçimde birçok AK Partili yurttaş vicdanen rahatsız olduğu için sandığa gitmeyecek. Ankara’da da 2014 seçiminde aynı şeyi yaşamıştık. Ankara’da hak teslim edildi, İstanbul’da da hak teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

"Ankara’da tüm ihaleler açık oluyor"

Şeffaf yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Mansur Yavaş, "Ankara’da tüm ihaleler açık oluyor, halkın lehine konuşuyoruz. Değişimler iyi oluyor. İstanbul’da da yeni tür hevesle yeni seçilen belediye başkanı daha iyi çalışacaktır. Onların yaptığı ötekileştirmelere karşı biz birleştirerek çalışıyoruz. Biz herkesin oyuna talibiz" dedi.