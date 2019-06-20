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Onyekuru rest çekti: Galatasaray’da kalmak istiyorum

Onyekuru rest çekti: Galatasaray’da kalmak istiyorum

Kulübü Everton'a “Galatasaray’da kalmak istiyorum” diyen Henry Onyekuru, menajeri aracılığıyla gönlünde yine sarı-kırmızılı kulübün olduğunu bildirdi.

Galatasaray’da gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru, mukavelesi bittiği için kulübü Everton’a dönmüştü. İngiliz ekibinin yine başka takıma göndermek istediği kanat oyuncusu adres olarak Galatasaray’ı gösterdi.

“Galatasaray’da kalmak istiyorum” diyen Onyekuru menajeri aracılığıyla gönlünde yine sarı-kırmızılı kulübün olduğunu bildirdi.

''Şampiyonlar Ligi’nde çok daha iyisini yapacağım inancımdayım”
Onyekuru’nun Everton Kulübü’ne açık ve net bir şekilde “Kariyerime ve geleceğime Galatasaray’da devam etmek istiyorum. Fatih Terim’in ve Galatasaray’ın benden ne istediğini çok iyi biliyorum. Galatasaray’a uyum sağladım ve şampiyonluk yaşadım. Şampiyonlar Ligi’nde çok daha iyisini yapacağım inancımdayım” dedi.

Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

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