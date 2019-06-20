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Kripto paranın piyasa hacmi 290 milyar dolara yaklaştı

Kripto paranın piyasa hacmi 290 milyar dolara yaklaştı

ABD Bankacılık Komitesi Senatosu’nun Temmuz’da Facebook’un kripto para birimi Libra’ya ilişkin oturum düzenleyeceğinin açıklanmasıyla, piyasalar hafif toparlanırken, piyasa hacmi 290 milyar dolara yaklaştı.

Çeşitli medya kaynaklarına göre, söz konusu oturumun henüz belirlenmiş tanıklarının bulunmadığı belirtildi. Libra’nın tanıtımından önce ABD’de birçok yasa yapıcı, blockchain destekli para birimlerinin finansal sisteme yönelik olası etkileri ve kişisel gizliliğe yönelik riskleri hakkında endişelerini dile getirmişti.

ABD’nin yanında Avustralya Merkez Bankası analistleri de Libra’nın “yakın gelecekte ülke genelinde perakende satışlarda kullanılmasının oldukça düşük bir olasılığa sahip olduğunu” duyurdu.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.34 artışla 9,293 dolara yükseldi ve 165 milyar 179 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.2’sini oluşturdu.

Toplam 2,258 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.04, yüzde 0.14, yüzde 2.0 ve yüzde 0.07 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash, EOS, Binance Coin ve Tether düştü.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 53’ü geriledi ve yüzde 10.69 ile en çok 75’inci sıradaki Insight Chain öncülük etti.

Gelişmelerin ardından piyasadaki karışık seyre rağmen Bitcoin’deki artışla piyasa hacmi son 24 saatte 288 milyar 925 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 52 milyar 223 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1. Bitcoin yüzde 1.34

2. Ethereum yüzde 0.17

3. Ripple yüzde 0.31

4. Litecoin yüzde 0.61

8. Bitcoin SV yüzde 0.25 yükselirken

5. Bitcoin Cash yüzde 0.04

6. EOS yüzde 0.14

7. Binance Coin yüzde 2.0

10. Stellar yüzde 0.07 düştü.

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