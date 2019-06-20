Yurtta Sulh Konseyi üyeleriydi! İşte FETÖ'nün en önemli isimlerine verilen cezalar

ANKARA'daki FETÖ davasından son dakika haberler geliyor. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu Genelkurmay çatı davasında bugün karar açıklandı.

224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında tarihi karar duruşması, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik büyük salonda görüldü.

Karar açıklandı son dakika gelişmesi

Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 kişinin dosyaları ayrıldı. İşte Yurtta Sulh Konseyi üyesi olup, FETÖ'nün en önemli isimleri arasında yer alan darbecilere verilen cezalar:



Akın Öztürk : Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski orgeneral, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Dişli : Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tümgeneral, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.

Mehmet Partigöç : Darbe bildirisinde imzası olan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fırat Alakuş : Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski kurmay albay, ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.

İlhan Talu : Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Levent Türkkan : FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet Bican Kırker : Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral, ağırlaştırılmış müebbet aldı.

Ertuğrul Terzi : Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muhsin Kutsi Barış : TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Ali Yazıcı : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Kubilay Selçuk : Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Sinan Sürer : Genelkurmay'da sivillere ateş eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Yurtta Sulh Konseyi davası

FETÖ'nün ihanet girişiminin yönetildiği karargahların başında Genelkurmay Başkanlığı geliyordu. Darbe girişiminin beyin takımı sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden eski korgeneral İlhan Talu, tümgeneral Mehmet Dişli, tuğgeneral Mehmet Partigöç, tuğamiral Sinan Sürer, albaylar Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal ve Ramazan Gözel sabah saatlerine kadar ihanet girişimini karargahta yönetti.

Türkiye genelindeki bütün eylemlerin sorumlusu: Yurtta Sulh Konseyi

Sanıkların, "anayasal düzeni ihlal" suçunun yanı sıra karargahta şehit edilenlerin sayısı kadar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de Türkiye genelindeki bütün eylemlerin sorumlusu olarak cezalandırılması istendi.

252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İlk duruşması 22 Mayıs 2017'de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada, iddianameye karşı savunmalar alındıktan sonra 9 Mayıs 2018'de savcı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Savcı, eski orgeneral Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Ardından sanık ve avukatları, mütalaaya karşı savunma yaptı.

Bu işlemin tamamlanmasıyla 28 Mayıs 2019'da sanıkların son sözlerini alan mahkeme heyeti, karar duruşması için 20 Haziran'a gün verdi.

2 bin 500 saat kayıt 50 bin sayfa savunma

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde iki yıl süren yargılamada, Oğuz Dik mahkeme başkanı, Osman Pediz ve Sefa Taştan ise üye hakim olarak kürsüdeki yerini aldı. Bülent Karakuş ise duruşma savcısı olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti, olay gecesi yaralanan vatandaşların da aralarında bulunduğu 2 bin 386 kişi mağdur ve müşteki sıfatıyla dosyada yer aldı.

Yaklaşık bin klasörü bulan dava dosyası kapsamında, darbecilerce o gece şehit edilen polis, asker ve sivil 251 kişi de maktul olarak kayda geçti.

Karar duruşmasına kadar 236 celse görülen davada, sanık ve avukatlarının iddianame, esasa ilişkin mütalaa ve gelen evraka karşı savunmaları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındı.

Yaklaşık 2 bin 500 saati bulan kayıtlar, 7 katip tarafından deşifre edildi. Sanık ve avukatlarının beyanları 50 bin sayfa tuttu. Ayrıca yargılama boyunca 235 kişi de tanık olarak dinlendi.

224 sanık hakkında karar verilecek

Bugünkü tarihi duruşmada mahkeme heyeti, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz ve 13'ü yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıklayacak.

Söz konusu sanıklar arasında yer alan sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

"Eski Hava Kuvvetleri Komutanı orgeneral Akın Öztürk, eski korgeneral İlhan Talu, eski tümgeneraller Osman Ünlü, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Ahmet Bircan Kırker, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Mehmet Partigöç, Murat Aygün, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık, Sinan Sürer, eski albaylar Ahmet Özçetin, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Fırat Alakuş, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Ramazan Gözel, eski yarbaylar Ertuğrul Terzi, Halil Gül, Özcan Karacan, Savaş Kabaklı ve Turgay Sökmen."