Moody’s 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen Cuma Türkiye'nin kredi notunu ardından 18 Türk bankasının kredi notunu düşürmesinin ardından şimdi de 11 Türk şirketinin kredi notunu bir kademe indirdi. Moody's'in bu kararları tepki çekiyor.

Moody’s Anadolu Efes Biracılık, Coca-Cola İçecek, Doğan Holding, Koç Holding, OYAK, THY ve Tüpraş’ın kredi notlarını ‘negatif’ görünüm ile B1’e indirdi.

Şişe Cam, Turkcell İletişim Hizmetleri, Erdemir ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın kredi notlarını B1’e indiren Moody’s, bu 4 şirketin notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı.

Moody’s ayrıca Petkim’in B1 olan kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını duyurdu.