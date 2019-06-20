SON DAKİKA
Genelkurmay çatı davasında karar çıktı! Akın Öztürk ve diğer örgüt elemanları için istenen cezalar belli oldu! Haberin devamı.
HABER /  EKONOMİ

Moody’s 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

Moody’s 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen Cuma Türkiye'nin kredi notunu ardından 18 Türk bankasının kredi notunu düşürmesinin ardından şimdi de 11 Türk şirketinin kredi notunu bir kademe indirdi. Moody's'in bu kararları tepki çekiyor.

Moody’s Anadolu Efes Biracılık, Coca-Cola İçecek, Doğan Holding,  Koç Holding, OYAK, THY ve Tüpraş’ın kredi notlarını ‘negatif’ görünüm ile B1’e indirdi.

Şişe Cam, Turkcell İletişim Hizmetleri, Erdemir ve Rönesans  Gayrimenkul Yatırım’ın kredi notlarını B1’e indiren Moody’s, bu 4 şirketin notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı.

Moody’s ayrıca Petkim’in B1 olan kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını duyurdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çiçek adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı alıcısını bekliyor
Foto Galeri Çiçek adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı alıcısını bekliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan İstanbul seçimi ve İmamoğlu açıklaması
Süleyman Soylu'dan İstanbul seçimi ve İmamoğlu açıklaması
Tekirdağ'da çifte ölüm: Yalçınkaya çifti evlerinde başlarından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu
Tekirdağ'da çifte ölüm: Yalçınkaya çifti evlerinde başlarından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu
Süleyman Soylu 'ilk kez söylüyorum' deyip canlı yayında açıkladı
Süleyman Soylu 'ilk kez söylüyorum' deyip canlı yayında açıkladı
Meral Akşener yasaklandı mı? İstanbul Valiliğinden yanıt geldi
Meral Akşener yasaklandı mı? İstanbul Valiliğinden yanıt geldi
Onyekuru rest çekti: Galatasaray’da kalmak istiyorum
Onyekuru rest çekti: Galatasaray’da kalmak istiyorum
Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: AK Partili yurttaş vicdanen rahatsız
Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: AK Partili yurttaş vicdanen rahatsız
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe golcüsünü arıyor! Tyler Boyd pazarlığı
Fenerbahçe golcüsünü arıyor! Tyler Boyd pazarlığı
Kripto paranın piyasa hacmi 290 milyar dolara yaklaştı
Kripto paranın piyasa hacmi 290 milyar dolara yaklaştı
Patagonya nerede hangi kıtada Patagonya devlet mi?
Patagonya nerede hangi kıtada Patagonya devlet mi?
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ evlerine eş zamanlı baskın: 30 gözaltı
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ evlerine eş zamanlı baskın: 30 gözaltı
2019-2020 iş takvimi okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu
2019-2020 iş takvimi okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu
Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni fırsat!
Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni fırsat!
AÖL sınavı ne zaman 2019 Açık lise 3. dönem sınav tarihleri
AÖL sınavı ne zaman 2019 Açık lise 3. dönem sınav tarihleri
Yorumlar 4 yorum