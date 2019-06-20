Fenerbahçe golcüsünü arıyor! Tyler Boyd pazarlığı

Fenerbahçe, golcü listesindeki Tyler Boyd için Portekiz temsilcisi Vitoria Guimares ile pazarlık yapıyor.

Slimani ve Soldado ile yollarını ayırdıktan sonra Frey'i elinden çıkarmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse için girişimlerini hızlandırırken gündemde sürpriz biri isim var.

Fenerbahçe, golcü adaylarından Tyler Boyd için Portekiz temsilcisi Vitoria Guimares ile pazarlık yapıyor.

Boyd için 2 milyon euro

Geçen sezonun devre arasında kiralık geldiği Ankaragücü’nde 14 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki ABD’li forvet için Guimares 2 milyon avro bonservis talep ediyor.