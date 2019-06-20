SON DAKİKA
Genelkurmay çatı davasında karar çıktı! Akın Öztürk ve diğer örgüt elemanları için istenen cezalar belli oldu! Haberin devamı.
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe golcüsünü arıyor! Tyler Boyd pazarlığı

Fenerbahçe golcüsünü arıyor! Tyler Boyd pazarlığı

Fenerbahçe, golcü listesindeki Tyler Boyd için Portekiz temsilcisi Vitoria Guimares ile pazarlık yapıyor.

Slimani ve Soldado ile yollarını ayırdıktan sonra Frey'i elinden çıkarmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse için girişimlerini hızlandırırken gündemde sürpriz biri isim var.

Fenerbahçe, golcü adaylarından Tyler Boyd için Portekiz temsilcisi Vitoria Guimares ile pazarlık yapıyor.

Boyd için 2 milyon euro
Geçen sezonun devre arasında kiralık geldiği Ankaragücü’nde 14 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki ABD’li forvet için Guimares 2 milyon avro bonservis talep ediyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan İstanbul seçimi ve İmamoğlu açıklaması
Süleyman Soylu'dan İstanbul seçimi ve İmamoğlu açıklaması
Tekirdağ'da çifte ölüm: Yalçınkaya çifti evlerinde başlarından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu
Tekirdağ'da çifte ölüm: Yalçınkaya çifti evlerinde başlarından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu
Süleyman Soylu 'ilk kez söylüyorum' deyip canlı yayında açıkladı
Süleyman Soylu 'ilk kez söylüyorum' deyip canlı yayında açıkladı
Meral Akşener yasaklandı mı? İstanbul Valiliğinden yanıt geldi
Meral Akşener yasaklandı mı? İstanbul Valiliğinden yanıt geldi
Onyekuru rest çekti: Galatasaray’da kalmak istiyorum
Onyekuru rest çekti: Galatasaray’da kalmak istiyorum
Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: AK Partili yurttaş vicdanen rahatsız
Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: AK Partili yurttaş vicdanen rahatsız
ÖNCEKİ HABERLER
Kripto paranın piyasa hacmi 290 milyar dolara yaklaştı
Kripto paranın piyasa hacmi 290 milyar dolara yaklaştı
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Bekçilik yazılı sınav tarihi ne zaman 2019 bekçilik sınav takvimi
Bekçilik yazılı sınav tarihi ne zaman 2019 bekçilik sınav takvimi
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ evlerine eş zamanlı baskın: 30 gözaltı
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ evlerine eş zamanlı baskın: 30 gözaltı
Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni fırsat!
Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni fırsat!
AÖF 3 ders sınavı başvuru 2019 nasıl yapılır TC ile AÖF başvurusu yapma
AÖF 3 ders sınavı başvuru 2019 nasıl yapılır TC ile AÖF başvurusu yapma
Netflix fiyatına zam yaptı! Türkiye dahil Netflix'in yeni fiyatları şöyle
Netflix fiyatına zam yaptı! Türkiye dahil Netflix'in yeni fiyatları şöyle
İSG sonuçları açıklandı TC ile İSG sonuç ÖSYM sorgulamaSI
İSG sonuçları açıklandı TC ile İSG sonuç ÖSYM sorgulamaSI
Yorumlar