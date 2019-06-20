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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Çıtamız...

Anadolu Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Çıtamız...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Afyonkarahisar diğer illere göre daha iyi olabilir. Fakat çıtamız diğer iller değil, bizim çıtamız Paris, New York, bizim çıtamız Londra'' dedi.

Selçuk, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti. Daha sonra bir restoranda düzenlenen, eğitime katkı sağlayan hayırseverlere belge takdim törenine katılan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık bir şekilde hayırseverlik meselesini daha da yükseltmek zorunda olduğunu söyledi.

Hayırseverliğin sadece maddi katkıda bulunma meselesi olmadığını belirten Selçuk, bunun bir toplumun manen birleşmesi, bütünleşmesi ve toplumun milletleşme sürecinin hızlanmasında faydası bulunan bir husus olduğunu vurguladı. Selçuk, "Bundan dolayı da herkes hayırsever olamaz. Herkesin parası olabilir ama herkes hayır yapamaz. Allah nasip etmez. Bu nasip, kısmet meselesi. Sizlerin şimdiye kadar yaptığı ve bundan sonra yapacağı bütün hayırların, tüm çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı, parlaklığı artıracağının farkındayız." diye konuştu.

Çocuklarımızın bütünsel olarak yetişmesine hizmet etmek istiyoruz

Selçuk, bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda yaklaşık 140 iş insanıyla bir araya geldiklerini aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Tasarım Beceri Atölyeleri dediğimiz, eğitim sistemimizin bir şekilde sıçrama tahtası olacak bir atölye yaklaşımını, iş yaklaşımını, üretme yaklaşımını içine alan bir projemiz var. Bizim çocuklarımız sadece A, B, C, D yazarak, kağıt üzerinde bir eğitim görme deneyimi yaşıyorlar. Ama eğitim dediğimiz şey bütünsel, komple bir kurum.

 Afyonkarahisar diğer illere göre daha iyi olabilir

Yani bir çocuk şahsiyet terbiyesi, duygu terbiyesi almazsa, aletlerle uğraşarak fiziksel bir terbiye almazsa, sanatla, sporla uğraşarak bir kişilik geliştirme terbiyesi almazsa tek yanlı yetişmiş olur. İşte bu atölyeler marifetiyle çocuklarımızın bütünsel olarak yetişmesine hizmet etmek istiyoruz. Afyonkarahisar diğer illere göre daha iyi olabilir. Fakat çıtamız diğer iller değil, bizim çıtamız Paris, New York, bizim çıtamız Londra. Eğer böyle düşünürseniz, bizim çocuklarımız dünyada kiminle yarışıyor diye bakarsanız o zaman yapmamız gereken çok işin olduğunu görürüz."

Yani tam sıçrama aşamasında

Afyonkarahisar'ın bugünkü ekonomik ve sosyal birikimi düşünüldüğünde tıpkı bir uçağın tam kalkışa hazır olduğu noktada bulunduğunu dile getiren Selçuk, "Ne diyorlar buna pilotlar, 'take-off' aşaması diyorlar, yani tam sıçrama aşamasında. Afyonkarahisar da böyle bir sıçrama aşamasında. Ya yeni bir vizyon ve paradigmayla farklı bir üretim, ticaret, eğitim modeline doğru geçeriz ya da mevcut geleneksel uğraşımızla devam edip 3'ü 4 yaparız, 4'ü 5 yaparız" ifadelerini kullandı.

Biz elbette bu işlere mesai ve para harcıyoruz

Artık dünyada aritmetik veya geometrik artış değil, üssel artışların yaşandığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Yani bu katlana katlana giden bir artış. Dünya ile yarışabilmek için de eğitimsiz olmaz. Biz elbette bu işlere mesai ve para harcıyoruz. Ama elbirliğiyle bunu yaptığımızda, sahiplenme, aidiyet hissimiz daha da gelişir. Hep birlikte ve hep beraber Türkiye oluruz. Bu çerçevede de hepinize gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz."

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