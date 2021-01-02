BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98
HABER /  MAGAZİN

Koronavirüsü yenen Şener Şen sakallarını uzattı

Şener Şen 2 ay önce koronavirüsü yenmeyi başardı. Usta oyuncunun hastalığı atlattıktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Abone ol

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmış, ardından da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Şen’in herhangi bir kronik rahatsızlığının olmaması tedavi sürecini hızlandırmıştı. Virüsü yenen Şen'in, taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Yılbaşı gecesi objektif karşısına geçen 79 yaşındaki usta sanatçının sakallarını uzatması dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
PSG'de Pochettino dönemi! 2022'ye kadar sözleşme imzalandı
Gaziantep'te kan donduran olay! Bebeğinin yanında karnından vurulmuş halde bulundu
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu nasıl? Son bilgileri doktorları anlattı
Kıyamder mülteciler için günde 50 bin ekmek dağıtımı yapıyor
Yeni Malatyaspor'da Ndayishimiye maç sonu rahatsızlık geçirdi
Çin aşısına gönüllü olan Türk doktorda, tek dozda şaşırtan sonuç
Yasağa aldırmadılar! Kısıtlamaya rağmen caddelerdeki kalabalık dikkat çekti
Ankaragücü'nden evinde 3 puan! Malatya eli boş dönüyor
Alanyaspor-Başakşehir Süper Lig maç sonucu: 3-0
Numan Kurtulmuş'tan 'Ayasofya' tepkisi
Yorumlar 1 yorum