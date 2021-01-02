Koronavirüsü yenen Şener Şen sakallarını uzattı

Şener Şen 2 ay önce koronavirüsü yenmeyi başardı. Usta oyuncunun hastalığı atlattıktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

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Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmış, ardından da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Şen’in herhangi bir kronik rahatsızlığının olmaması tedavi sürecini hızlandırmıştı. Virüsü yenen Şen'in, taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Yılbaşı gecesi objektif karşısına geçen 79 yaşındaki usta sanatçının sakallarını uzatması dikkat çekti.