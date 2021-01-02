Somali'de Türk firmasına bombalı saldırı! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de faaliyet gösteren Türk firmasına yönelik düzenlenen terör saldırısı hakkında açıklama yaptı.

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Somali'de bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli saldırgan tarafından intihar saldırısı yapıldı. Gelen ilk bilgilere göre 1'i Türk 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan saldırıda yaralanan 4 Türk işçinin tedavisine de devam ediliyor.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiler

"Basında Somali'deki Türk askerlerine yönelik saldırı olduğu yönünde haberler çıkmaktadır. Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır.

Saldırının Türk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometredir. Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir.

Somali basınına göre saldırıyı El-Kaide bağlantılı El-Şebab terör örgütü üstlendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir.

Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.